Семейные врачи будут заполнять меньше отчетов

Семейных врачей освобождают от бумажной работы. Число обязательных отчетов для них сократят с 19-ти до шести. В минздраве считают, что так врачи смогут больше внимания уделять пациентам.

Тем не менее, они будут ежеквартально отчитываться о профилактике и раннем обнаружении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и туберкулеза. И отдельно - о работе с беременными женщинами и детьми. Эти показатели будут учитывать при начислении 15% надбавки к окладу.

Дальше в планах минздрава - переход на электронные медицинские карты.







