Житель Ниспорен совершил самоубийство: всадил нож в живот, затем полоснул по горлу

58-ми летний житель Ниспорен, выпив для храбрости, всадил нож в свой живот, после чего полоснул по горлу. Тело несчастного обнаружил лишь день спустя его сосед и вызвал полицию.

Местные жители рассказали : мужчина был разведен, злоупотреблял спиртным, а недавно узнал, что бывшая супруга хочет продать дом. 7 лет назад он уже пытался наложить на себя руки. Тогда его спасли врачи.

"В ходе расследования и на основании видеодоказательств мы установили, что около 15 часов 15-го апреля он совершил самоубийство", сообщил глава управления, ИП Ниспоренского р-на, Ион Чорич.

Думаю, одиночество его довело, он был уничтожен морально. Насколько я помню, он лет 10 уже один живет. И еще знаю, что у него была депрессия, их дом был выставлен на продажу, но он ничего не получил бы от сделки.