Мужчина вымогал взятку в 1100 евро за успешную сдачу экзаменов на права категории Б

В этом году НЦБК регулярно сообщает о случаях вымогательства денег у учеников автошкол. Так к примеру житель района Теленешты погорел, попросив внушительную сумму за права категории Б.

С начала года правоохранителям стало известно о 13 случаях когда у соискателей водительских удостоверений вымогали деньги, гарантировав успешную сдачу экзамена. В каждой из этих историй подозреваемые запрашивали разные суммы – от 450 евро до 1300 за права различных категорий.



Последним в руки прокуроров НЦБК попался мужчина из Теленешт. Его задержали с поличным в момент передачи взятки в размере 1100 евро. Предварительно мошенника задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана ему грозит до 6 лет тюрьмы или до 200 тысяч леев штрафа. На этом у меня всё.