В Ниспоренах мужчина сломал челюсть сожительнице за позднее возвращение домой

Сломал челюсть сожительнице за то, что она задержалась и вернулась домой подвыпившей. Инцидент произошел 16-ого апреля, и о нем бы никто не узнал, если бы вчера женщину не госпитализировали в районную больницу Ниспорен.

"Сожительница вернулась домой около 4 часов утра. Мужчина спросил, где она была, почему так поздно вернулась, разгорелась ссора, и он нанес ей два удара в область лица", сообщил глава полицеского участка №1, Ниспорены, Денис Попеску.

Впоследствии женщину перевезли в больницу скорой помощи в столице, где ей сделают операцию. По данным полиции, это не первый раз, когда 30-ти летний мужчина поднимает руку на сожительницу. До этого, ему запретили приближаться к женщине, однако он нарушил решение суда.Открыто уголовное дело, агрессору грозит до 6 лет тюрьмы. У пары двое детей. Сейчас они находятся в центре размещения.