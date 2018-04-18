Маленькую девочку унесло ветром в воздушном замке и она погибла на глазах у отца

7-летняя Саммер Грант играла в надувном замке на ярмарке в Эссексе, когда порыв ветра сорвал аттракцион с места. Отцу девочки оставалось лишь в ужасе наблюдать, как замок с его маленькой дочерью катится вниз по холму.

Отец Саммер Ли закричал: "Там моя дочь!" и даже попытался догнать и остановить замок, но это ему не удалось. Аттракцион прокатился почти 300 метров, прежде чем врезаться в забор. Находящаяся внутри девочка получила множественные травмы и, несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, умерла по прибытии в больницу.

В смерти девочки обвиняют владельцев выставки — Уильяма и Шелби Терстон, которые плохо закрепили аттракцион, несмотря на штормовое предупреждение. Супруги утверждают, что собирались убирать замок, когда подул сильный ветер, но решили позволить Саммер поиграть в нём ещё несколько минут. Отметим, что Уильям пытался догнать улетевший замок и самостоятельно вытащил из него покалеченную девочку.

В настоящий момент супругам Терстон предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности. Кроме того, они обвиняются в невыполнении своих служебных обязанностей. Уильям и Шелби отрицают свою вину, утверждая, что аттракцион был нормально закреплён. По их мнению, смерть Саммер стала результатом несчастного случая. Судебное разбирательство продлится ещё три недели.







