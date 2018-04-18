В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

В Берлине близ Центрального вокзала в ходе проведения работ на пешеходной улице обнаружена неразорвавшаяся полуторатонная авиабомба времен Второй мировой войны.

Предполагается, что опасную находку обезвредят в пятницу, 20 апреля. На время проведения работ могут быть эвакуированы вокзал и расположенная рядом одна из крупнейших столичных клиник "Шарите". Также может быть остановлена работа берлинского аэропорта Тегель.

Всего в конце Второй мировой войны на территорию Германии было сброшено более 2 миллионов авиабомб различных калибров, и более 20 процентов з них не разорвались. До сих пор раз в несколько месяцев рабочие обнаруживают смертоносные предметы в ходе проведения работ по прокладке дорог или при закладке фундамента новых зданий. Как правило, угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов, пишет Вести.

Как правило, чтобы свести риск для жизни людей к минимуму, при обнаружении неразорвавшихся авиабомб власти проводят эвакуацию, самой массовой из которых до сих пор была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре прошлого года: тогда 60 тысяч человек были вынуждены временно покинуть свои дома.





