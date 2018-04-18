В небе над США у самолета взорвался двигатель. ВИДЕО

Пассажиры снимали на видео аварийную посадку самолета, у которого возникли неполадки с двигателем. Как сообщает Fox News, у самолета авиакомпании Southwest Airlines, который следовал рейсом Нью-Йорка – Даллас, взорвался двигатель.

Воздушное судно смогло совершить посадку в аэропорту Филадельфии. На борту лайнера находились 143 пассажира и 5 членов экипажа. Пострадал по меньшей мере один пассажир, он был госпитализирован.

В связи с аварийной ситуацией возможны задержки в выполнении остальных рейсов. Причины неполадок с двигателем пока неизвестны, передаёт РЕН ТВ.