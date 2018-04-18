Ресторан откололся от берега вместе со льдом и уплыл из Самары. ВИДЕО

В Самаре расположенный на реке ресторан «Старая пристань» оторвался от набережной вместе с куском льда и уплыл. Видео с дрейфующим заведением опубликовал один из очевидцев на своем YouTube-канале.

«Шел сильный поток льда. Быстрый. Он просто снес эти дебаркадеры. Мужчина пытался успеть сбежать на берег с плавучей платформы, но не успел — вернулся обратно», — рассказал 63.ru другой очевидец.

Вместе с рестораном сильным течением реки унесло еще один дебаркадер по соседству. Позднее их удалось отбуксировать к берегу с помощью теплоходов. На обеих плавучих платформах находились люди; никто не пострадал, передаёт Лента.Ru.

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