В России иномарка на полной скорости протаранила автобус

В селе Вольно-Надеждинское Приморского края Toyota Caldina на полной скорости влетела в ограждение больницы, пробила его и врезалась в автобус ПАЗ, в котором сидели инвалиды.

В автобусе на флюорографию приехали 12 подопечных Раздольненского психоневрологического интерната посёлка Тихий в возрасте от 37 до 77 лет.

Все пассажиры ПАЗа получили царапины, ссадины и ушибы, им была оказана помощь там же, в хирургическом отделении ЦРБ. Госпитализация им не потребовалась, пишет Лайф.

Водитель "тойоты", 42-летний Сергей К., получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и головы, ушибы и царапины по всему телу.

Мужчина находится в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести. У него взяли кровь для анализов на наркотики и алкоголь. По его словам, он ничего не помнит, так как потерял сознание. Ему будет проведена КТ мозга.