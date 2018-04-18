Мужчина во Франции получил третье лицо

Первый человек в мире, которому дважды пересадили лицо, через три месяца после революционной операции утверждает, что чувствует себя хорошо.

Первое лицо, пересаженное Жерому Амону, в прошлом году пришлось удалить из-за признаков отторжения, появившихся после употребления антибиотиков, которыми он лечился от простуды.

На протяжении двух месяцев 43-летний мужчина оставался без лица. Все это время он находился в одной из больниц Парижа, в ожидании донорских тканей.

"Первое лицо прижилось мгновенно. В этот раз тоже самое", - сказал пациент журналистам.

Жером Амон страдает от нейрофиброматоза второго типа (НФ2) - генетического заболевания, вызывающего возникновение и рост опухолей на поверхности нервов - как под кожей, так и на ней. Такие опухоли обезобразили Амону лицо.

Впервые лицо ему пересадили в 2010 году, и трансплантация прошла успешно. Но в 2015 году он заболел простудой и врачи прописали ему антибиотики. Лечение оказалось несовместимым с иммуносупрессивной терапией, которую пациент принимал, чтобы предотвратить отторжение пересаженного лица.

Как пишет ВВС, признаки отторжения появились в 2016 году, и в ноябре 2017 года лицо пришлось удалить из-за начавшегося некроза.

С тех пор и до января 2018 года Амон жил в парижской больнице имени Жоржа Помпиду. Все это время он не мог говорить, видеть и слышать. Затем был найден подходящий донор, и ему пересадили лицо во второй раз.

Для того, чтобы предотвратить повторное отторжение, кровь Амона, которого французская пресса уже называет человеком с тремя лицами, была тщательно очищена.

Операция по пересадке лица длилась несколько часов. Провел ее профессор Лоран Лантьери, специалист по пересадке рук и лиц, который уже второй раз оперировал Амона.

"Теперь мы знаем, что повторная пересадка возможна, что это больше не вопрос для дальнейшего изучения", - сказал Лантьери в интервью газете Le Parisien.

"[Вообразите себе] человека, который потерял лицо и должен дожидаться пересадки неизвестно сколько времени - такого здесь еще никогда не было, - говорит анестезиолог Бернар Шоли. - Я потрясен мужественностью пациента, который смог пережить столь серьезное испытание".

Первая операция по пересадке лица была выполнена в 2005 году на севере Франции. С тех пор по всему миру было проведено около 40 подобных операций.