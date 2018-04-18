Первый человек в мире, которому дважды пересадили лицо, через три месяца после революционной операции утверждает, что чувствует себя хорошо.
Первое лицо, пересаженное Жерому Амону, в прошлом году пришлось удалить из-за признаков отторжения, появившихся после употребления антибиотиков, которыми он лечился от простуды.
На протяжении двух месяцев 43-летний мужчина оставался без лица. Все это время он находился в одной из больниц Парижа, в ожидании донорских тканей.
"Первое лицо прижилось мгновенно. В этот раз тоже самое", - сказал пациент журналистам.
Жером Амон страдает от нейрофиброматоза второго типа (НФ2) - генетического заболевания, вызывающего возникновение и рост опухолей на поверхности нервов - как под кожей, так и на ней. Такие опухоли обезобразили Амону лицо.
Впервые лицо ему пересадили в 2010 году, и трансплантация прошла успешно. Но в 2015 году он заболел простудой и врачи прописали ему антибиотики. Лечение оказалось несовместимым с иммуносупрессивной терапией, которую пациент принимал, чтобы предотвратить отторжение пересаженного лица.
Как пишет ВВС, признаки отторжения появились в 2016 году, и в ноябре 2017 года лицо пришлось удалить из-за начавшегося некроза.
С тех пор и до января 2018 года Амон жил в парижской больнице имени Жоржа Помпиду. Все это время он не мог говорить, видеть и слышать. Затем был найден подходящий донор, и ему пересадили лицо во второй раз.
Для того, чтобы предотвратить повторное отторжение, кровь Амона, которого французская пресса уже называет человеком с тремя лицами, была тщательно очищена.
Операция по пересадке лица длилась несколько часов. Провел ее профессор Лоран Лантьери, специалист по пересадке рук и лиц, который уже второй раз оперировал Амона.
"Теперь мы знаем, что повторная пересадка возможна, что это больше не вопрос для дальнейшего изучения", - сказал Лантьери в интервью газете Le Parisien.
"[Вообразите себе] человека, который потерял лицо и должен дожидаться пересадки неизвестно сколько времени - такого здесь еще никогда не было, - говорит анестезиолог Бернар Шоли. - Я потрясен мужественностью пациента, который смог пережить столь серьезное испытание".
Первая операция по пересадке лица была выполнена в 2005 году на севере Франции. С тех пор по всему миру было проведено около 40 подобных операций.
Комментарии
- Ученые готовятся клонировать мамонта
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
- Ученые показали ядерный взрыв у Белого дома. ВИДЕО
- Исследование: какое выражение лица придает человеку наибольшую степень крутизны
- Глобальное потепление: как изменится наш рацион
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- В Германии нашли тысячелетний клад викингов
- Ученые: блондинок вдвое больше, чем блондинов
- НАСА запустит «охотника» за инопланетянами
- Apple планирует начать производство iPhone 6S Plus в Индииl
- В Италии сорван джекпот в 130 млн евро
- Грузовик упал с моста в Индии: погибли более 20 человек
- В США бушуют лесные пожары, есть погибшие
- В Одессе во время пожара погиб ребенок
- У Кэти Перри лопнули штаны в прямом эфире
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
- Ренато Усатый теряет всё больше сторонников в Муниципальном совете Бельц
- Ученые готовятся клонировать мамонта
- Павел Филип: Швейцария предоставит техническую помощь Молдове на сумму более 50 миллионов швейцарских франков
- В Лос-Анджелесе красят дороги в белый цвет
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md