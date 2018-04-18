Сеть Starbucks в конце мая временно прекратит работу более чем 8000 своих кофеен, расположенных в Соединенных Штатах, чтобы провести инструктаж персонала на тему недопустимости расовых предрассудков.
Ранее компании пришлось принести извинения за случившийся на прошлой неделе инцидент в одном из заведений Starbucks в Филадельфии. Работники кафе вызвали полицию, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые в ожидании своего товарища сидели за столиком, не сделав заказа.
В итоге полиция доставила мужчин в наручниках в участок, но какие-либо обвинения им предъявлены не были.
После этого случая начали звучать призывы бойкотировать Starbucks. Глава компании Кевин Джонсон заявил, что он пытается понять, что в фирме пошло не так и как это можно исправить.
Он рассказал, что последние несколько дней провел в Филадельфии, где встретился с двумя выдворенными из кафе мужчинами.
В совместном заявлении их адвокатов и компании говорится, что разговор получился конструктивным.
Джонсон извинился от лица компании и поднял вопрос о том, как этот неприятный инцидент может послужить инструментом для позитивных изменений в обществе, говорится в сообщении.
Все кофейни и офисы Starbucks в США 29 мая будут закрыты. Инструктаж пройдут 175 тысяч сотрудников. Также он станет обязательным для всех, кто в будущем будет устраиваться на работу в компании, сообщает ВВС.
"День закрытых дверей" обойдется компании примерно в 20 млн долларов упущенной прибыли.
Инструктаж для сотрудников создавался при участии лидеров движения по борьбе за гражданские права, а также представителей власти, в числе которых и бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер. Starbucks намерена распространить этот учебный курс и среди других компаний.
Во время инструктажа сотрудникам расскажут о недопустимости дискриминации и объяснят, почему необходимо соблюдать принцип инклюзивности, чтобы в кофейнях Starbucks люди могли ощущать себя в безопасности и чувствовали, что им там рады.
Комментарии
- Грузовик упал с моста в Индии: погибли более 20 человек
- Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
- В Саудовской Аравии открывается первый кинотеатр
- На МКАД сгорело девять припаркованных автомобилей
- В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
- В Башкирии девятиклассник совершил нападение в школе
- В Лос-Анджелесе красят дороги в белый цвет
- Более 380 тысяч человек получили убежище в Евросоюзе за год
- В Украине количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза
- Итальянский чиновник получил письмо с угрозами на древнегреческом языке
- В Италии сорван джекпот в 130 млн евро
- Грузовик упал с моста в Индии: погибли более 20 человек
- В США бушуют лесные пожары, есть погибшие
- В Одессе во время пожара погиб ребенок
- У Кэти Перри лопнули штаны в прямом эфире
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
- Ренато Усатый теряет всё больше сторонников в Муниципальном совете Бельц
- Ученые готовятся клонировать мамонта
- Павел Филип: Швейцария предоставит техническую помощь Молдове на сумму более 50 миллионов швейцарских франков
- В Лос-Анджелесе красят дороги в белый цвет
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md