Дуров пообещал миллионы долларов сервисам обхода блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств "миллионы долларов" на поддержку прокси-сервисов и VPN.

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям", - добавил Дуров, призвав остальных "присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".

16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать даже без сервисов обхода блокировок - VPN (виртуальных частных сетей) и прокси (промежуточных серверов).

Как ранее пояснял Павел Дуров, мессенджер использует встроенные возможности обхода блокировок. Речь идет, например, о переносе трафика на сторонние облачные сервисы Amazon и Google. Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировку всех ресурсов, связанных с мессенджером, пишет ВВС.

Владельцы сервисов обхода блокировки стали получать уведомления от Роскомнадзора об угрозе блокировки их ресурсов в связи с "призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности". Ведомство начало массово добавлять в "черный список" IP-адреса Amazon и Google. Основанием стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года - его невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете.

К вечеру 17 апреля надзорное ведомство заблокировало более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, согласно данным сайта 2018.schors.spb.ru, на котором отслеживаются изменения в "черном списке" Роскомнадзора. В соцсетях появлялись сообщения о проблемах в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.

Telegram был заблокирован в России по решению Таганского районного суда от 13 апреля из-за отказа администрации передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.