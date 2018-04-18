Женщина, которую засосало в разбитое окно самолета в США, погибла

В США один человек погиб и еще семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета загорелся и взорвался в воздухе.

Погибшей оказалась женщина, которую засосало в разбитое осколками двигателя окно. Пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. Она получила травмы и после посадки самолета была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года, сообщает ВВС.

Инцидент произошел во вторник утром. Рейс 1380 компании Southwest Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате инцидента оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

"Боинг" 737-700 выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит: "У нас тут дыра, и кто-то [в нее] вылетел".

По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

варийная посадка в Филадельфии была проведена успешно. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) тогда сообщило об одном погибшем.

По данным издания Philadelphia Inquirer, погибшую зовут Дженнифер Риордан, она была вице-президентом филиала банковской компании Wells Fargo в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). У погибшей, по данным газеты, остались двое детей.

Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента.

Глава NTSB Роберт Самуолт сказал журналистам, что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.