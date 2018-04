Один из древнейших городов Ирана Йезд, расположенный в живописном оазисе посреди пустыни, пострадал от мощной песчаной бури, которую запечатлели на видео, пишет newirkutsk.ru

На видео песчаная буря постепенно охватывает весь город, состоящий из древних глиняных построек. На кадрах люди в панике прячутся по домам. В видеоролике показаны кадры и изнутри города.

О пострадавших в результате песчаной бури в Йезде ничего не сообщается.

"This is normal?" Video captures sandstorm sweeping though the Iranian city of Yazd. https://t.co/ALjARS1eJn pic.twitter.com/S5DNy2ziKF