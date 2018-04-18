В Одессе во время пожара погиб ребенок

В Одессе один ребенок погиб и еще три пострадали в результате пожара, который произошел утром в среду, 18 апреля, в пятиэтажном доме по улице Академика Заболотного,22.

Как сообщает региональное управление ГСЧС, вызов поступил в половине шестого утра.

"Прибывшие на место спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже. В 5:53 пожар на площади 8 квадратных метров был локализован, а в 5:56 – потушен", – говорится в сообщении.

На месте пожара обнаружено тело 4-летней дочери хозяйки квартиры. Еще трое детей – 2-летняя дочь хозяйки, а также 14-летняя и 7-летняя дочери ее сестры – отравились продуктами горения и доставлены в больницу. Самая маленький ребенок получил ожоги 9% тела, пишет korrespondent.net

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при использовании свечки – в квартире за долги было отключено электричество.

На месте пожара работали 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.