В Одессе закрасили названия городов-героев РФ

В Одессе на Аллее Славы активисты националистической организации С14 закрасили краской названия российских городов-героев времен Второй мировой войны. Вместо них появились названия украинских городов на Донбассе.

Об этом сообщается на странице активистов в Facebook в среду, 18 апреля.

В частности, закрашены были города Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь и ДАП – Донецкий аэропорт, пишет korrespondent.net

"Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны. Эти надписи имеют гораздо большее значение для Украины… С14 не оспаривает героичность подвига воинов, участвовавших в ожесточенных боях Второй мировой войны. Но российские города – чужие для Украины", – заявили в С14.

Напомним, Аллея Славы – мемориальный комплекс в память о павших в годы Второй мировой войны. Расположен в парке имени Тараса Шевченко в Одессе.

Ранее в Киеве националисты из Правого сектора и группировки С14 сорвали возложение цветов к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке. При этом сам памятник разрисовали красной краской. Также националисты принесли с собой плакат с надписью "Кожного ката чекає розплата".