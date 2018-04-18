Житель Италии получил от своего деда в наследство почти три миллиарда лир, но не может ими воспользоваться, так как итальянский центробанк перестал обменивать вышедшую из обращения валюту еще в 2012 году.
Дедушка сколотил в Италии приличное состояние в строительном бизнесе и переехал в Швейцарию, где и провел последние годы жизни. Там он и скончался прошлом летом в возрасте 89 лет, а его единственным наследником оказался внук, 48-летний банкир по имени Луиджи: его родители умерли в 1993 году, а с дедом, по его словам, он поддерживал постоянные отношения и всего несколько лет назад принимал в гостях в Риме.
"Я знал, что мой дед был обеспеченный человек, он успел накопить неплохое состояние. Он оставил мне две квартиры, приличные деньги на двух счетах и пакет акций… Но когда я вместе с директором банка открыл банковскую ячейку, о которой я ничего знал, я был невероятно удивлен", — цитирует слова итальянца газета Il Corriere della Sera.
"Не могу описать вам, как сложно их было пересчитывать. Всего там было 2 миллиарда 950 миллионов. Лир, да. Привезти их в Италию не составило никакой проблемы, потому речь идет о деньгах, не имеющих никакой ценности и никакой возможности пустить их в обращение. Но я не сдаюсь", — заявил наследник.
Препятствием на пути к еще большему богатству для банкира Луиджи стали время и финансовые правила государства: после введения в 2002 году евро Банк Италии дал гражданам 10 лет на то, чтобы избавиться от устаревшей денежной единицы. Курс обмена равнялся 1936 лир к евро, таким образом, наследство Луиджи в пересчете превысило 1,5 миллиона евро, пишет РИА Новости
Итальянец обратился в итальянский центробанк, где ему ответили отказом. Теперь к делу привлечены адвокаты, которые должны найти юридическую лазейку для того, чтобы колоссальная сумма перестала быть виртуальной. Юристы рассчитывают сослаться на то, что установленный десятилетний срок обмена лир на евро в данном случае должен начинаться не с 2002 года, а с того момента, как гражданин Луиджи узнал о наличии у себя подобных средств.
"Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых я даже не знал? К счастью, я живу обеспеченной жизнью, и полученная сумма уже велика, но это вопрос принципа: это деньги, которые заработал мой дед, и будет абсурдом их так потерять. Я знаю, что есть возможность получить 70%, и часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность, но забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда", — заявил наследник.
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