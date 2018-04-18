В Дрокиевском районе ремонтируют центр семейных врачей

В Дрокиевском районе обновляют центр семейных врачей. Во всех пяти блоках меняют окна, проводят теплоизоляцию стен и чинят крышу. Одно из зданий уже отремонтировали. Работающие там врачи говорят, что долго ждали достойных условий работы.

"Крыша текла, третий этаж заливало, в коридорах стояли тазы, в которые капала вода. А с начала ремонта в кабинетах даже при отключенном отоплении стало гораздо теплее", - сказала врач Алла Чуботару.



Стены были в плесени, а оконные рамы сильно прохудились. Пациенты говорят, что мерзли в коридорах, ожидая своей очереди к врачу.



В администрации Дрокиевского Центра семейных врачей говорят, что ремонт проводят благодаря Фонду регионального развития, который выделил 10 млн леев.



"Крыша была самой большой проблемой. Во время сильных дождей вода доходила до первого этажа", - сказала глава отделения ЦОЗ, Дрокия Геннадий Морков.



"Это первые госучреждения, которые предложили отремонтировать в целях экономии тепла и электроэнергии в рамках проекта энергоэффективности. Ремонтируется и центр семейных врачей в Единцах", - сказал глава Агентства регионразвития Nord Константин Бындю.



На учете Дрокиевского центра семейных врачей - 16 тысяч пациентов.



