Археологи обнаружили в Комрате посуду третьего века нашей эры

Большую римскую амфору и другую посуду третьего века нашей эры нашли археологи в Комрате. На первые фрагменты наткнулись рабочие на стройплощадке городского промышленного парка. И тогда местные власти вызвали специалистов Национального агентства археологии.

Археологи говорят, что такие амфоры в Молдове находили и раньше. Это уже 13-я.

"Такие амфоры встречались в античных городах Северного Причерноморья. Это важная находка, так как она помогает воссоздать картину жизни в этом регионе во времена Римской империи", - сказал директор Национального агентства археологии Влад Ворник.

Находки привезли в Кишинев на реставрацию. Затем их вернут в Комрат - в местный музей. До этого археологические раскопки в Гагаузии проводились в 1960 году.





