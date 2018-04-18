Дело о ссоре со стрельбой в Румынии: жертва и агрессор были под наблюдением властей и специализировались на контрабанде табака

Румынская полиция изменила версию того, чем занимался выходец из Молдовы, проживающий на Украине, на которого было совершено покушение в Бистрице.

По информации румынских прокуроров, как жертва, так и агрессор были под наблюдением властей и специализировались на контрабанде табака. Кроме того, было установлено, что регион, где в минувшую субботу нашли раненого мужчину, обычно именно контрабандисты используют в своих целях. Прокуроры соседней страны установили после проведенных слушаний весь ход событий. Агрессор - гражданин Молдовы Маским Филоглио. Он прибыл в Румынию вместе с жертвой - 31-летним Вадимом Малоголовенко, у которого двойное гражданство -украинское и молдавское. Оба знакомы с детства, направлялись из Венгрии в Молдову. Они остановились в приграничном селе Чепарь, где пока по неустановленным причинам и произошел конфликт. Малоголовенко получил множественные ранения в недостроенном здании. Тогда, истекая кровью, он смог убежать. Его увидели фермер, который и вызвал спасателей и полицию. Раненого прооперировали, вытащив три пули. Румынская полиция смогла задержать по горячим следам и стрелявшего, его обнаружили в двухстах километрах от места, в уезде Марамуреш. Его поместили под предварительный арест на 30 суток, грозит агрессору до 15 лет тюремного заключения.

Комментарии

Другие новости