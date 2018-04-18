Мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

В воскресенье на близком расстоянии от Земли пролетел крупный астероид, сообщает Space.com.

Небесное тело размером от 48 до 110 метров, которому присвоили обозначение 2018 GE3, приблизилось к Земле на расстояние в 192 тысячи километров. Это составляет приблизительно половину расстояния от нашей планеты до Луны, пишет РИА Новости

Астероид 2018 GE3 по размеру в несколько раз превосходит метеорит, упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года, и сопоставим с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году.

В то же время появление небесного тела застало астрономов врасплох: его сумели обнаружить лишь за 21 час до момента максимального сближения с нашей планетой, отмечает Space.com.







