Пьяный дебошир побил бортпроводника на рейсе Москва — Нью-Йорк

Нетрезвый мужчина, летевший рейсом Москва — Нью Йорк, ударил по лицу бортпроводника, сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Его обвиняют в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, употреблял нецензурную лексику в адрес членов экипажа и пассажиров и ударил по лицу одного из бортпроводников.

В отношении дебошира утвержден обвинительный акт по уголовному делу, предусмотренному статьями "Хулиганство" и "Побои". Ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, пишет РИА Новости

Материалы дела переданы в Химкинский суд для рассмотрения по существу.







