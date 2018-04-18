В Таиланде за неделю тайского Нового года в ДТП погибли более 400 человек

Более 400 человек погибли на дорогах Таиланда в ходе ежегодной "опасной недели" во время празднования Сонгкрана, тайского Нового года, сообщает в среду Центр безопасности дорожного движения МВД Таиланда в специальном докладе.

Всего в стране с 9 по 17 апреля включительно погибли 418 человек, и еще 3 897 человек получили ранения в 3 724 дорожно-транспортных происшествиях, говорится в докладе. Более 40% смертельных ДТП связаны с управлением транспортными средствами под воздействием алкоголя, более 25% — с превышением скорости. Более 79% всех "новогодних" ДТП произошли с мотоциклами, более 7% — с автомобилями-пикапами, сообщает МВД. В докладе говорится, что в 2018 году количество смертельных ДТП в период празднования Сонгкрана превысило цифру 2017 года на 7%, пишет РИА Новости. В Таиланде принято считать наиболее опасными с точки зрения передвижения по дорогам две недели в году: одну в январе, после Нового года по международному календарю, и одну в апреле, в период празднования Сонгкрана. Таиланд занимает одно из первых мест в мире по смертности в ДТП.







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