Американское посольство в Афинах забросали яйцами

Многотысячный антивоенный митинг прошел возле посольства США в Афинах, его участники забрасывают американскую дипмиссию яйцами.

Митинг "против нового империалистического преступления с нападениями в Сирии и против участия Греции в опасных планах США—НАТО—ЕС" начался в 19 часов на площади Синтагма возле парламента, он проходит под лозунгами "Ни земли, ни воды убийцам народов", " НАТО — вон, бомбами и напалмом вы убиваете народы".

Участники митинга требуют остановить интервенцию в Сирии, запретить участие Греции в планах США, НАТО и ЕС, закрыть военную базу в Суде на Крите и все остальные военные базы, не предоставлять наземное, морское и воздушное пространства Вооруженным силам США, НАТО и ЕС, изгнать НАТО из Эгейского моря и других морей.

Как сообщает РИА Новости , от парламента марш двинулся к американскому посольству мимо дипмиссий Великобритании, Франции и представительства ЕС, подступы к которым были перегорожены автобусами полиции. Протестующие забросали яйцами сначала только что отремонтированное здание представительства Евросоюза, а затем американское посольство.

Накануне участники антивоенной демонстрации в Афинах попытались снести памятник президенту США Гарри Трумэну, полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов. Памятник Трумэну установлен в знак "признательности за принятие доктрины Маршалла". Протестующие набросили веревку на бронзовую статую и пытались свалить ее. Полиция применила слезоточивый газ и начала избивать дубинками нескольких демонстрантов, три человека получили серьезные травмы. Несколько участников акции были задержаны.





