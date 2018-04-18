Команда бабуинов совершила побег из лаборатории

Четверо бабуинов сумели сбежать из техасской лаборатории, используя подручные средства и смекалку.

В Техасском биомедицинском научно-исследовательском институте (TBRI) в Сан-Антонио содержится больше тысячи животных.

Недавно в вольер к бабуинам поместили 200-литровые бочки в качестве предмета, развивающего животный инстинкт: перекатывая бочки, бабуины добывали помещенную в них еду. Прокатывая бочку возле ограды вольера, четверо бабуинов сумели поставить ее в вертикальное положение, а затем догадались использовать ее в качестве лестницы.

Преодолев первую ограду, один из бабуинов засомневался и остановился, тогда как трое других не раздумывая перелезли через второй, более низкий забор и сбежали.

Очевидцы наблюдали животных, бегущих вдоль шоссе, из окон машин. Сотрудники института пустились в погоню, и через 20 минут им удалось изловить троих бабуинов, согнав их в кучу, пишет moya-planeta.ru

Многие сочли это несправедливым. Пользователи Twitter пишут: «Так нечестно. Они заслужили свободу! Отпустите их!».

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