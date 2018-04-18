Самый большой самолет в мире поднимется в воздух этим летом

В феврале 2018 года самолет успешно прошел наземные испытания в пустыне Мохаве, полетные тесты запланированы на лето, сообщает издание SpaceNews.

Самолет-носитель Stratolaunch 351 был разработан для доставки тяжелых грузов на орбитальные станции и является самым большим самолетом в истории по размаху крыльев (117 м), примерно равному длине футбольного поля. Он поднимает до 239 т груза, пишет moya-planeta.ru

Ранее самым большим самолетом в мире считался советский АН-225, созданный для проекта космического шаттла «Буран». Размах крыльев АН-225 составляет 88 м, грузоподъемность — до 250 т, крейсерская скорость — 850 км/ч. Сейчас в мире летает только один АН-225, он принадлежит украинским «Авиалиниям Антонова».