Суд Флориды обязал соседей разделить опеку над собакой

Суд постановил, что Тина Мэри Уолкер и Дэвид Соммервиль имеют равные права на лабрадора Эларио и должны установить календарь совместной опеки над псом.

Спор начался два года назад, когда Тина Уолкер забрала собаку из приюта. В это время Соммервиль восстанавливался после операции, и Уолкер присматривала за ним, а Эларио всегда был рядом.

Затем уже Соммервиль заботился о собаке, пока Уолкер была в отпуске. По возвращении он попросил пса себе, Уолкер отказалась, а Соммервиль обратился в суд, пишет moya-planeta.ru