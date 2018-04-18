На Чеканах 91-летняя женщина умерла, выпав из окна своей квартиры

Трагический инцидент произошел в столичном микрорайоне Чеканы, в доме по улице М. Садовяну. 91-летняя женщина выпала из окна своей квартиры, находящейся на 6 этаже. От тяжких ран она скончалась на месте.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина жила со своим сыном, который на момент трагедии находился дома. Мужчина рассказал, что в последнее время его мать находилась в депрессивном состоянии.

Тело несчастной будет подвергнуто экспертизе. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Полиция продолжает расследование, пишет aif.md



