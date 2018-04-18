В Кагульском районе перевернулся грузовик

В Кагульском районе перевернулся грузовик. Инцидент произошел неподалеку от села Кышлица-Прут.

Первую помощь оказали сотрудники Пограничной полиции, так как ДТП случилось в их зоне ответственности. До приезда “скорой помощи” и полиции они обеспечили нормальное движение на трассе и помогли водителю фуры.

Водитель отделался лишь легкими травмами и испугом. Обстоятельства аварии на данный момент неясны. Расследованием инцидента занялся Нацинспекторат патрулирования, пишет aif.md



