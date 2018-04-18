Преступная группировка заставляла несовершеннолетних заниматся проституцией в столице

Шесть членов организованной преступной группировки сядут на скамью подсудимых по обвинению в торговле людьми и детьми с целью сексуальной эксплуатации

Прокуратура Кишинева завершила уголовное преследование в отношении шести обвиняемых и направила уголовное дело в суд.

Согласно материалам дела, обвиняемые, а это четверо мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 29 лет, создали группировку и действовали по четко определенному плану.

Так, с 9 по 25 января текущего года обвиняемые завербовали четырех девушек, трое из которых были несовершеннолетними, разместили их в нескольких квартирах в Кишиневе, а затем возили по столице, заставляя предоставлять сексуальные услуги за деньги. Впоследствии обвиняемые отбирали у девушек деньги, применяя физическое насилие, пишет aif.md

С момента задержания и до сих пор пятеро подсудимых по-прежнему находятся под предварительным арестом, а шестой был помещен под домашний арест. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Также им придется возместить судебные издержки в размере 19 740 леев.





