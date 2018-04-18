Премьер Украины предложил отменить желтый сигнал светофора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Соответствующие распоряжения получили Министерство инфраструктуры, МВД, Национальная полиция, "Укравтодор" и "Укртрансбезопасности". В случае необходимости этот вопрос могут вынести на заседание правительства, написал Лавренюк в Facebook.

"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", — добавил он.

По словам министра, инициатива основана на анализе последних резонансных ДТП, пишет РИА Новости

Во вторник в Кривом Роге столкнулись автобус, микроавтобус и легковой автомобиль Mazda. В результате аварии девять человек погибли, 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.

В октябре прошлого года внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове. Тогда погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. По данным следствия, второй участник ДТП начал движение на желтый, что и привело к столкновению с внедорожником.





