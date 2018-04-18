Дети, оставшихся без родительской опеки, будут ежедневно получать пособие от государства

Дети, которые временно или постоянно остались без родительской опеки, начиная с этого года будут получать фиксированную сумму денег каждый день, что составляет более 4000 леев в год.

Сегодня правительство утвердило Положение о создании и выплате ежедневных пособий для такой категории детей, размещенных в социальных службах, службах опеки и попечительства и зачисленных в учебные заведения, передает МОЛДПРЕС.

Начиная с пятого класса и до исполнения 18 лет дети будут получать по 10 леев каждый день, 100 леев по случаю дня рождения и 70 леев в праздничные дни. Пособие будет ежегодно увеличиваться 1 апреля в зависимости от повышения цен по сравнению с предыдущим годом.

Финансовая помощь будет предоставляться ​​с 1 января 2018 года. На это в государственном бюджете предусмотрено 10,4 млн. леев. В общей сложности 2600 детей будут получать такие пособия.

«Помимо социального проекта, помимо финансовой помощи, важно, чтобы эти дети учились управлять своими деньгами. Эти деньги они будут получать лично и тратить их по своему усмотрению, но конечно же, со знаниями и под контролем взрослого человека, на чьем попечении они находятся», - сказал премьер-министр Павел Филип.

Положение было разработано в контексте выполнения Плана действий правительства на 2016-2018 годы и Плана действий по реализации Стратегии защиты детей на 2014-2020 годы.