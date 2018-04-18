Отключения воды в столице

На нескольких улицах в столице, в четверг, 19 апреля, будет прекращена поставка питьевой воды. По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, без воды останутся потребители на улицах Куза-Водэ, 29/2, 37, в том числе в домах с дробью; Валя Кручий, 22, подъезды 3,5,8; пр. Дачия, 50, подъезд 4 и прНа нескольких улицах в столице. Дачия, 44, подъезды 5, 8, передает IPN.

Воды не будет с 09.00 до 16.00 в связи с выполнение работ по смене кранов и водомеров. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



В четверг, с 13.00 до 17.00, будет прекращено водоснабжение и на ул. Друмул Виилор, 26-30, в том числе с дробью. Поставщик отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению подачи воды по указанным адресам.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.