Дизельный скандал: в Porsche прошли обыски

В ряде зданий, принадлежащих немецкому автомобилестроительному холдингу Porsche, дочерней компании концерна Volkswagen, прошли обыски. Автостроителей подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах, сообщил представитель прокуратуры в Штутгарте.

Около 190 сотрудников правоохранительных органов провели обыск на 10 объектах, принадлежащих Porsche. Как заявили в прокуратуре, расследование проводится в отношении трех человек, один из которых является членом правления концерна.

Кроме того, под подозрением оказался один высокопоставленный менеджер, а также один из бывших сотрудников компании, пишет korrespondent.net

Представители Porsche подтвердили факт проведения обыска, сообщив, что полиция изъяла служебные документы для проверки. При этом ни компания, ни полиция не раскрывают имена подозреваемых.

Следователи начали расследование в отношении Porsche еще летом 2017 года, тогда под подозрением находился один сотрудник автоконцерна.