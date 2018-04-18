Российская LADA пользуется спросом у кубинцев

"Жигули"-классика и "Москвичи", когда-то ездившие по Гаване наравне с "американцами" 40-х и 50-х годов, сегодня на кубинских дорогах уступают места китайским машинам, но остаются любимыми для очень многих жителей карибской страны.

На советских автомобилях LADA в свое время ездили кубинские полицейские и таксисты, а также кубинцы, получившие карточки на их покупку за какие-либо особые заслуги. Чуть меньше были известны "Москвичи" (в кубинском варианте Moskovich), и гораздо реже встречались "Волги", пишет РИА Новости

Сегодня полицейские патрули пересели на авто китайского производства. В автопрокате в основном тоже китайские машины. В такси классические модели "Жигулей" все еще остаются, но уже достаточно давно и весьма активно вытесняются теми же "китайцами".

Серьезной заявкой на возвращение на остров стала поставка в начале года крупной партии — более 300 штук — новых моделей российских LADA. Все машины отправились работать в кубинскую службу такси.







