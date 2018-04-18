В Саудовской Аравии полиция задержала женщину за вождение автомобиля

Дорожная полиция города Эль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии задержала женщину, которая отправилась на работу за рулем автомобиля до вступления в силу разрешения на вождение машин женщинами, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".

Полицейские выяснили, что женщина работает врачом в местной больнице. Она была вынуждена сама сесть за руль и поехать на работу, поскольку ее муж заболел и не мог подвезти ее.

Стражи порядка взяли расписку с супруга нарушительницы, что он больше не будет давать ей свою машину, пишет РИА Новости

В прошлом году король Саудовской Аравии выпустил указ, разрешающий женщинам водить автомобили. Разрешение на вождение женщинами транспортных средств вступит в силу в июне этого года.







