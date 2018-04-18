Гигантские акулы почему-то собираются в огромные стаи

Ученые наблюдают, как сотни гигантских акул собираются в огромные группы до 1500 штук, хотя обычно ведут одинокий образ жизни.

Изучая находящихся под угрозой исчезновения североатлантических китов, исследователи обнаружили нечто странное: аэрофотосъемка океана несколько лет подряд выявляет огромные скопления гигантских акул. Ситуация странна тем, что вторая по величине рыба в мире, гигантская акула, обычно ведет одинокий образ жизни и проводит более 90% всего времени глубоко под водой. Если же акула показывается на поверхности, то предпочитает делать это в одиночку, пишет moya-planeta.ru

Существуют разные предположения, почему гигантские акулы вдруг стали собираться в большие стаи. Ведущий автор исследования, биолог Лея Кроу из Национального управления океанических и атмосферных исследований считает, что таким образом акулы питаются зоопланктоном, а высокая численность особей в стае помогает им более эффективно преодолевать сопротивление воды. Подобно велосипедистам во время гонок, акулы, двигаясь вплотную друг за другом, экономят ценную энергию, так как движение в группе требует меньших усилий.