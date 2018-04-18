"Ненависть копилась давно". Башкирский подросток объяснил, почему напал на школу

Артём Т., который напал на школу в Стерлитамаке, объяснил свой поступок во время допроса в больнице. В частности, он заявляет, что ненавидел свой класс и школу в целом.

Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел ещё в прошлом году, а потом в этом уже, — приводит слова Артема телеграм-канал Mash.

Однако последней каплей для него стало то, что ему запретили пользоваться компьютером, пишет life.ru

"Мама решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь, — она прочитала мои переписки. Я понял, что больше моё решение откладывать никак нельзя", — добавил Артём.

Он также признался, что состоит в закрытых группах, посвящённых "Колумбайну" — нападению на школу в Колорадо в 1999 году. Девятиклассник отмечает, что вступил в сообщества ещё в седьмом классе.

"Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы скрываемся. Я полностью разделяю взгляды ребят", — подытожил подросток.

Сегодня утром в городе Стерлитамаке в школу № 1 пришёл ученик, вооружённый ножом. Подросток напал на школьников и педагога. Артём Т. ранил трёх человек, а потом попытался покончить с собой. В итоге он выжил и был госпитализирован. Следователи сообщили о его задержании прямо в больнице.