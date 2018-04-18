Предвыборные обещания кандидата в мэры Бельц от партии Национального единства Серджиу Бурлаку

Обновление инфраструктуры Бельц, привлечение инвестиций и установление дружественных отношений с румынскими городами. Это лишь некоторые пункты предвыборной программы кандидата в мэры муниципия от партии Национального единства Серджиу Бурлаку.

Он также обещает создать новые рабочие места, решить проблему с мусором и благоустройством парков. И сделать это можно, как он говорит, при помощи румынских городов-побратимов. Пока среди них Миеркуря-Чук, Сучава и Ботошаны. Бурлаку заявил, что власти Ботошан хотели инвестировать в Бельцы шесть миллионов евро, но местная мэрия от денег отказалась.



''Развитие Бельц - это шаг на пути к объединению с Румынией. Если то, что я пообещал, не будет выполнено в ближайшие два года, я подам в отставку", - сказал председатель районной организации ПНЕ в Бельцах Серджиу Бурлаку.



Представил кандидата от партии её почётный председатель, бывший президент Румынии, Траян Бэсеску.



''Программу, которую предложил Серджиу Бурлаку, считаю реалистичной и честной. Он не лгал, не говорил о бесплатных благах, не сказал, что достанет луну с неба, он говорил о правильной администрации", - отметил почётный председатель ПНЕ Траян Бэсеску.



До сих пор Окружной избирательный совет Бельц зарегистрировал двоих кандидатов: Алину Спэтару от партии "Платформа Достоинство и Правда" и социалиста Александра Усатого. Подал документы на регистрацию и кандидат от партии "Шора". Муниципий остался без мэра несколько месяцев назад. Беглый преступник Ренато Усатый подал в отставку после громкого мусорного скандала. Тогда же из мэрии уволились еще несколько чиновников, занимавших руководящие должности.





