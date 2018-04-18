СМИ: секрет главного трюка Копперфильда раскрыли по решению суда

Команда иллюзиониста Дэвида Копперфильда была вынуждена раскрыть секрет его трюка с исчезновением людей по требованию суда, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, британец Гэвин Кокс обратился в суд после того, как пострадал на шоу Копперфильда в Лас-Вегасе в 2013 году. Мужчина вместе с десятью зрителями участвовал в выполнении трюка с исчезновением. Кокс упал и получил травмы, когда его и других зрителей организаторы водили в темноте.

В суде друг и исполнительный продюсер иллюзиониста Крис Кеннер рассказал, что при исполнении трюка случайно выбранных зрителей проводят при свете фонариков потайным путем через кухню развлекательного комплекса на улицу, откуда они в нужный момент возвращаются в зал.

Кеннер говорит, что за 20 лет Копперфильд выполнил этот трюк десятки тысяч раз. Кроме того, сторона иллюзиониста утверждает, что за десять минут до падения Кокса Копперфильд сам проходил по этому пути, выполняя другой трюк, и не испытал никаких проблем.

Как пишет РИА Новости, Дэвид Копперфильд уже не использует в своих шоу трюк с исчезновением, отмечает агентство.





