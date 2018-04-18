"Очень скромный" Нэстасе: лидер ППДП утверждает, что живет на зарплату жены и пособия на детей

Посаженный сын беглого олигарха Виктора Цопы Андрей Нэстасе уверяет, что живет на зарплату жены и пособия на детей. Хотя в декларации о доходах и имуществе указал 11 домов, земельные участки и банковские счета. На очередной пресс-конференции лидер Платформы DA заявил, что живет очень скромно. Что дома в декларации - на самом деле времянки. И что поиски средств к существованию вынудили его продать один из автомобилей.

"Когда кто-то снял и показал машины, заявили, что они очень дорогие. Но поверьте, денег с продажи на жизнь мне не хватает", - сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе.



При этом в декларации указано, что доход с продажи автомобиля составил 35 тысяч евро. За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру в Кишиневе. Других доходов за два года Нэстасе не указал, пишет publika.md



"Вы видели мою декларацию о доходах. Там зарплата жены и пособия детей", - добавил лидер ППДП Андрей Нэстасе.



Пресс-конференцию члены Платформы DA созвали, чтобы пожаловаться на манипуляции в прессе. Получилось скомкано.



При этом выяснилось, что ложь тиражирует медиа-траст беглого олигарха Цопы. Недавно он сообщил, что некий пользователь соцсетей обещает 30 тысяч евро тому, кто покажет дома Андрея Нэстасе. Аккаунт оказался фальшивым, при его создании использовали фото певца из Румынии. Это Нэстасе комментировать не стал.



До того, как податься в политику, лидер Платформы DA был прокурором. В 90-е он вел дело о махинациях в государственной компании

Air Moldova, в которых был замешан Виктор Цопа. Позже Нэстасе стал его адвокатом. Имя Выктора Цопы фигурировало в ряде журналистских расследований. Его называли выгодополучателем афер в "Air Moldova" и "Banca de Economii".





