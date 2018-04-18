Диетолог советует, как не набрать вес следующей зимой

Врач-диетолог Сюзи Баррел рассказала, что обычно зимой мы с легкостью набираем лишние килограммы. В холода есть искушение баловаться более жирной пищей, мы проводим больше времени дома, заказываем доставку и нам лень заниматься спортом.

Во времена наших предков зима была связана с голодом, есть даже теория, что мы генетически запрограммированы накапливать жир в холодный период, чтобы выжить. «Моя Планета» писала, что ранее людям зимой приходилось питаться даже древесным хлебом, болотной водой и лягушачьими лапками. Но сейчас дело обстоит лучше, и поэтому толстеть совсем не обязательно.

Диетолог советует быть очень бдительными и не расслабляться. Например, если вам хочется жирных десертов или супов, то последить, чтобы они были раз в неделю, не чаще.

Также уже лучше прямо сейчас начать тренироваться, чтобы к зиме выработать стойкую привычку заниматься спортом, и не бросать. Идеально — присоединиться к группе людей, чтоб была и социальная мотивация. Также она советует ввести в привычку планирование еды.

Если вы точно знаете, что будет на ужин всю неделю, это не позволит спонтанно сорваться и наесться калорийных вкусняшек, пишет moya-planeta.ru

Ключом к обретению оптимального веса диетолог считает четкие цели. Они должны быть конкретными: например, не более одного десерта в неделю или заниматься спортом два раза в неделю. Если начать привыкать к этому сейчас, то будет проще, когда настанут холода.