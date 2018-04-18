В метеорите нашли алмазы с погибшей планеты

Ученые обнаружили, что крошечные алмазы, найденные внутри метеорита Альмахата-Ситта, образовались на исчезнувшей протопланете, которая существовала в самые ранние дни Солнечной системы.

По словам исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), алмазы из знаменитого метеорита Альмахата-Ситта, упавшего в Судане в 2008 году, сформировались под давлением, которое было характерно для протопланет Солнечной системы.

Существует три гипотезы формирования алмазов в метеоритах: из-за сильного высокоскоростного удара, через химическое осаждение во время паровой фазы и с помощью высокого давления внутри большего тела (протопланеты).

Исследования, проведенные планетологом Фархангом Набие, показали, что алмазы в метеорите сформировались в протопланете, размер которой можно сравнить с Меркурием или Марсом, пишет moya-planeta.ru

По данным экспертов, это первое убедительное доказательство того, что такая планета существовала в Солнечной системе. Предполагается, что подобные небесные тела либо были вытеснены из Солнечной системы, либо в конце концов развились до полноценных крупных планет.