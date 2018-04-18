Ученые обнаружили, что крошечные алмазы, найденные внутри метеорита Альмахата-Ситта, образовались на исчезнувшей протопланете, которая существовала в самые ранние дни Солнечной системы.
По словам исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), алмазы из знаменитого метеорита Альмахата-Ситта, упавшего в Судане в 2008 году, сформировались под давлением, которое было характерно для протопланет Солнечной системы.
Существует три гипотезы формирования алмазов в метеоритах: из-за сильного высокоскоростного удара, через химическое осаждение во время паровой фазы и с помощью высокого давления внутри большего тела (протопланеты).
Исследования, проведенные планетологом Фархангом Набие, показали, что алмазы в метеорите сформировались в протопланете, размер которой можно сравнить с Меркурием или Марсом, пишет moya-planeta.ru
По данным экспертов, это первое убедительное доказательство того, что такая планета существовала в Солнечной системе. Предполагается, что подобные небесные тела либо были вытеснены из Солнечной системы, либо в конце концов развились до полноценных крупных планет.
Комментарии
- Астрономические события в апреле
- Умное стекло сделает пребывание в аэропорту более комфортным
- Диетолог советует, как не набрать вес следующей зимой
- Гигантские акулы почему-то собираются в огромные стаи
- Геологи выяснили строение супервулкана Йеллоустон
- В Китае нашли череп возрастом 16 000 лет
- Медики рассказали о влиянии орехов на сердце
- Мужчина во Франции получил третье лицо
- Ученые готовятся клонировать мамонта
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
- Астрономические события в апреле
- Умное стекло сделает пребывание в аэропорту более комфортным
- В метеорите нашли алмазы с погибшей планеты
- Диетолог советует, как не набрать вес следующей зимой
- "Очень скромный" Нэстасе: лидер ППДП утверждает, что живет на зарплату жены и пособия на детей
- Павел Филип: Швейцария предоставит техническую помощь Молдове на сумму более 50 миллионов швейцарских франков
- Дрон снял «рыцаря-привидение» в средневековом замке. ВИДЕО
- В самолетах появятся стоячие места
- Скандал в бельцком совете: советники разделились на два лагеря
- Маленькую девочку унесло ветром в воздушном замке и она погибла на глазах у отца
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md