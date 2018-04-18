Умное стекло сделает пребывание в аэропорту более комфортным

Компания View разработала стекло Dynamic Glass, которое сохраняет комфортную обстановку в здании в разное время дня, регулируя температуру и освещение и экономя расходы на кондиционирование.

Теперь пассажирам не придется пересаживаться от гейта к гейту в поисках наиболее удобного расположения, сообщает Forbes.

Стекло прошло испытания в международном аэропорту Далласа. Они показали, что время пребывания в зоне с Dynamic Glass выросло на 83%.

Как пишет moya-planeta.ru, такие стекла уже установлены в аэропортах Бостона, Сан-Франциско, Сиэтла и Шарлотты. Планируется, что они будут устанавливаться также в залах ожидания, офисных и жилых зданиях.