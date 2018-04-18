Астрономические события в апреле

На этой неделе в небе будет виден метеорный поток Лириды. Это ежегодное явление обычно происходит между 16 и 25 апреля. Обычно звездные дожди трудно предсказать точно, но предполагается, что Лириды можно будет наблюдать в ранние утренние часы 21 и 22 апреля.

Также на небе будет видна яркая Венера. За ней можно будет наблюдать весь апрель.

Астрономы рекомендуют отправиться в открытую местность с как можно более низким количеством светового загрязнения, чтобы видимость была наилучшей. Звездопад лучше всего наблюдать невооруженным глазом. Телескоп или бинокль могут ограничить обзор, так как метеоры появляются по всему небу, пишет moya-planeta.ru



Лириды — это обломки кометы Тэтчер, названной в честь А. Э. Тэтчера, астронома, открывшего комету в 1861 году. Поток Лириды является одним из старейших известных метеорных потоков. Китайские звездочеты упоминали о нем еще в 687 году до н. э.