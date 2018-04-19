Инициативу Влада Плахотнюка об отмене обязательной военской службы вынесли на публичное обсуждение

Министерство обороны опубликовало для публичных консультаций программу «Профессиональная армия 2018-2021». В процессе консультаций примут участие представители центральных публичных властей, местных властей, а также граждане Молдовы. Реформа будет внедрена поэтапно в течение 2018-2021 годов.

Программа трансформации Национальной Армии в профессиональную предусматривает замену новобранцев военнослужащими по контракту, а также повышение уровня организации, оснащения, обучения и деятельности Министерства обороны.

Переход к профессиональной армии также предусматривает эффективную коммуникацию с политическим классом, гражданским обществом, государственными структурами. При разработке программы были учтены риски и угрозы безопасности страны и финансовые ресурсы правительства. Проект предполагает превращение Национальной армии в привлекательного работодателя для военных и гражданских лиц.

Программа будет профинансирована из государственного бюджета, а также программами и проектами по развитию, которые будут реализованы при поддержке внешних партнеров. Первый этап проекта будет реализован уже осенью. Новобранцев больше не будут призывать в армию.