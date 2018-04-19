Дело на 10 миллионов леев: в спортклубе "Дачия" проводят обыски

В спортивном клубе "Дачия" с утра проходят обыски. Как сообщают в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, несколько бывших игроков и руководителей клуба фигурируют в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на 10 миллионов леев.

По данным следствия, последние четыре года игроки и работники клуба "Дачия" получали зарплату в конвертах. Общая сумма выплаченных без уплаты налогов средств - 60 миллионов леев.



Обыски проходят по десяти адресам, в том числе в домах спортсменов. Изъяты документы о двойном бухгалтерском учете, а также свидетельства покупки еще одного футбольного клуб за 350 тысяч евро.

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