Кабмин одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях

Оплатить половину штрафа водители смогут теперь в течение трёх рабочих дней, а не 72 часов, как было раньше. Правительство одобрило накануне законопроект о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях.

Документ также предусматривает, что если водители полностью оплатят штраф в течение этого времени, им не начислят штрафные пункты.

Кроме того, власти намерены ужесточить наказание для родителей и опекунов за насилие над несовершеннолетними. Штрафовать будут и граждан, которые с опозданием сообщат о подобных случаях в компетентные органы. Максимальный штраф составит семь с половиной тысяч леев.

Предлагается также увеличить до трёх тысяч леев штрафы за ложные обращения в службу 112.