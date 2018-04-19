Список богатейших бизнесменов России по версии Forbes третий раз в истории рейтинга возглавил владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он поменялся местами с основным владельцем и председателем правления "Новатэка" Леонидом Михельсоном, опустившимся в списке на третье место.
Сколько миллиардов "стоит" первое место в рейтинге, кто больше всех обеднел и связано ли это с санкциями?
Год назад рейтинг Forbes возглавлял Леонил Михельсон - сейчас оценка его состояния почти не изменилась. По данным журнала, он стал "беднее" меньше, чем на полмиллиарда, но это отбросило его сразу на третье место списка.
Рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2018 года возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - в третий раз за историю его составления. Forbes оценил состояние бизнесмена в 19,1 млрд долларов.
Чтобы подняться с третьего места на первое, Лисину пришлось увеличить свой капитал ровно на 3 млрд долларов.
На второй строчке, как и в прошлом году, расположился председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние журнал оценил в 18,7 млрд долларов. Увеличив его на 1,2 млрд долларов, бизнесмену удалось сохранить за собой второе место в рейтинге.
А вот состояние Михельсона, два года подряд возглавлявшего рейтинг, а сейчас опустившегося на две позиции, составило 18 млрд долларов - всего на 400 млн меньше, чем годом ранее.
Четвертое место в рейтинге занял президент "Лукойла" Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов, поднялся с шестого места и "разбогател" на 1,9 млрд долларов), пятерку замкнул член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд долларов, а был четвертым точно с таким же богатством).
Десятку замкнул основной акционер USM Holdings Алишер Усманов, который год назад был пятым - это самое крутое пике в рейтинге (с 15,2 млрд долларов до 12,5 млрд долларов), сообщает ВВС.
Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства участников рейтинга 2017 год выдался удачным, констатирует Forbes.
По оценкам журнала, совокупное состояние 200 богатейших россиян выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд долларов, а число долларовых миллиардеров увеличилось с 96 до 106.
Таким образом, если бы минфин США обнародовал "кремлевский список"не в январе, а сейчас, то в нем могло бы оказаться на десять фамилий больше. Как известно, включены в него были именно миллиардеры из списка российского журнала Forbes, опубликованного в марте 2017 года.
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telegraph.md