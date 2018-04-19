При некоторых госструктурах появятся советы по разрешению споров

При госструктурах, обладающих функциями контроля, появятся советы по разрешению споров. Их регламент накануне утвердил кабмин.

"Это очень важный шаг для предпринимателей. Отныне, если контролирующая структура составляет протокол за какие-либо нарушения, а предприниматель с этим не согласен и считает его незаконным, он сможет обратиться в совет по разрешению споров, а не идти, как сейчас сразу в суд", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Согласно регламенту, обжаловать решения и действия контролирующей организации можно в течение 30 дней, а совет по разрешению споров обязан рассмотреть жалобу за десять дней, в исключительных случаях - за пять.



В Молдове действуют 13 государственных учреждений, обладающих функциями контроля.